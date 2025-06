Pioli: "Il Milan mi manca, ai tifosi dico di fidarsi di Ibrahimovic. Inzaghi? Mi deve sempre ringraziare"

Il Milan nel cuore. Stefano Pioli, attuale allenatore dell'Al-Nassr, ha parlato così ai giornalisti presenti a Riad, dove questa sera la sua ex squadra sfiderà l'Inter per la Supercoppa italiana: "Quando c’è di mezzo il Milan sono sempre emozionato. Mi aspetto una partita avvincente e bella da vedere" - sono le parole riportate da MilanNews - "Al Milan auguro sempre il meglio, per quello che ho vissuto con i miei giocatori. E' normale, ogni stagione vive di momenti belli e momenti brutti, ma il Milan deve sempre scendere in campo per vincere".