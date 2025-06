Coppa Italia, Pisa-Cesena: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

Dalla Serie B alla Coppa Italia, sedicesimi di finale: Pisa e Cesena si affrontano in casa dei nerazzurri per stabilire chi sarà a sfidare, negli ottavi di finale, un'altra squadra nerazzurra, l'Atalanta. Ai trentaduesimi di finale, i toscani hanno eliminato il Frosinone con un convincente 0-3, mentre i bianconeri hanno fatto fuori il Verona battendolo per 2-1 al Bentegodi.