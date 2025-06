Portieri Como: Audero o Reina, chi giocherà titolare?

E' un Como totalmente nuovo, anche in porta, quello che si appresta a difendere la categoria dopo la promozione diretta ottenuta all'ultima giornata di Serie B 2023/24: tanti arrivi in tutti i reparti, quello degli estremi difensori non ha fatto eccezione e ha visto i lariani mettere sotto contratto prima Pepe Reina e poi Emil Audero.

Nella scorsa stagione, entrambi hanno fatto da portieri di riserva: Reina a Jorgensen nel Villarreal, Audero a Sommer nell'Inter campione d'Italia.

Quest'anno i due saranno compagni di squadra insieme a Mauro Vigorito, che fungerà da terzo. Tra l'italo-indonesiano e lo spagnolo, però, chi sarà il primo e chi il secondo nella stagione 2024/2025?