Preston-Liverpool 10 giorni dopo la scomparsa di Diogo Jota: la commozione di Slot e l'omaggio da brividi

Momenti emozionanti in occasione della prima amichevole giocata dai Reds dopo la scomparsa del portoghese.

Il Liverpool è sceso in campo per l'amichevole contro il Preston North End. I reds sono tornati a giocare per la prima amichevole stagionale e per la prima volta dalla tragica scomparsa di Diogo Jota, deceduto, insieme al fratello André, nella notte tra il 2 e il 3 luglio in seguito a un incidente stradale a Zamora, in Spagna.

Al Deepdale di Preston, spettatori, avversari e compagni hanno riservato all'attaccante portoghese un omaggio da brividi. Con il capitano dei padroni di casa, Ben Whiteman, che ha depositato un mazzo di fiori sotto il settore dedicato ai tifosi del Liverpool, mentre nello stadio risuonava l'inno dei Reds "You'll never walk alone".