Prima giornata Serie C: le partite del girone A, girone B e girone C

E' ufficiale il calendario della Serie C 2024-25. Il campionato regolare 2024/2025 inizia domenica 25 agosto 2024 e finisce domenica 27 aprile 2025, con sosta natalizia prevista il 29 dicembre 2024. Tutta la Serie C 2024/25 è solo su Sky e NOW (1143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione): Regular Season, Playoff, la Coppa Italia (dagli ottavi di finale) e la Supercoppa.