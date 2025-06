Prime pagine 1 luglio: "E da oggi tutti a Ibiza", "La Juve che Thiago sogna", "Gravina e Spalletti sotto accusa"

Sui giornali oggi in edicola tanto spazio alla debacle azzurra e alle parole in conferenza di Gravina, presidente federale, e Spalletti, commissario tecnico. Entrambi hanno deciso di non dimettersi e di restare al loro posto. Il ct si scusa mentre Gravina dà la colpa a calendari e stranieri. La Lega di A non ci sta, mentre il Coni è preoccupato. C'è il rischio di non andare al Mondiale per la terza volta consecutiva.

Tanto spazio anche al mercato con la Juventus in prima fila. Dopo aver chiuso per Douglas Luiz dell'Aston Villa, i bianconeri lavorano per Kephrem Thuram del Nizza. Oggi si apre ufficialmente la finestra estiva di calciomercato, è pronta la rivoluzione in casa Roma, con De Rossi che nei prossimi due mesi si aspetta 12 giocatori nuovi. Settimana decisiva per il Milan sul fronte Zirkzee: per l'olandese del Bologna è quasi un dentro o fuori.

Sui giornali esteri si parla tanto di Europeo: la Spagna demolisce la Georgia trascinata dalla coppia Yamal-Williams e conquista il quarto di finale contro la Germania, l'Inghilterra pareggia con la Slovacchia al 95' con una rovesciata di Bellingham e poi vince ai supplementari con Kane. Oggi altri due ottavi: Francia-Belgio e Portogallo-Slovenia.

