Prime pagine 1 novembre: "Inter-Lautaro, voglie da re", "Juventus violata", "Milan-Leao, torna al top o se ne va"

Il successo della Fiorentina sul Genoa e le vittorie di Lazio e Roma contro, rispettivamente, Como e Torino nella notte di Halloween hanno chiuso il turno infrasettimanale della Serie A, in campo per la decima giornata di campionato.

Ma non c'è tempo per fermarsi perché, nella giornata di oggi, é già tempo di vigilia: Bologna (in casa contro il Lecce), Juventus (di scena a Udine) e Milan (nella trasferta di Monza), infatti, saranno impegnate domani nelle prime tre sfide dell'undicesimo turno del massimo campionato italiano.

Oggi, invece, si gioca anche inFrancia e in Germania: in Ligue 1, il Monaco sfida l'Angers e il Lille di Jonathan David ospita il Lione, mentre in Bundesliga, i campioni in carica del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso affrontano lo Stoccarda.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, venerdì 1 novembre 2024.

