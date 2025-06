Prime pagine 10 luglio: "Yamal meglio di Pelé", "Thuram-Adzic, robe da Motta", "Inter, ecco Taremi"

Sui giornali oggi in edicola tanto spazio alla prima semifinale degli Europei. La Francia di Mbappé, favorita al successo finale, cade contro la Spagna, trascinata da un super Yamal, autore di un gol-meraviglia. L'Equipe mette in prima pagina la foto del talento del Real Madrid con il titolo: "Smascherato". Approfondimenti anche sul mercato, con l'arrivo di Taremi a Milano (l'iraniano entro il weekend diventerà ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter), i piani del Milan per l'attacco e l'idea di una Roma sempre più francese.

Grande entusiasmo in casa Juventus: dopo Douglas Luiz, ieri è sbarcato a Torino Kephrem Thuram. Motta, nuovo allenatore bianconero, punta su di lui e sul talento montenegrino Adzic. Extracalcio, sotto la lente di ingrandimento il ko di Sinner nei quarti di Wimbledon, il successo di Paolini nel tabellone femminile (sarà semifinale) e l'infortunio di Tamberi.

Nella GALLERY le prime pagine di oggi mercoledì 10 luglio 2024