Prime pagine 11 giugno: 'Frattesi l'uomo in più', 'Rabiot tenta il Milan', 'Trezeguet lezioni di Juventus'

Sui giornali oggi in edicola tanto spazio agli Europei, che prendono il via venerdì con il match inaugurale tra Germania e Scozia, e al mercato. L'Italia campione in carica non è tra le favorite del torneo, ma può provare a sorprendere anche grazie a Davide Frattesi, che sabato contro l'Albania (in campo alle 21 a Dortmund) dovrebbe essere titolare. L'interista piace molto alla Roma, che in Germania è rappresentata da Lorenzo Pellegrini, al primo vero torneo da protagonista con la Nazionale.

Settimana importante sul fronte calciomercato: il Milan è pronto ad annunciare Fonseca, si avvicina a Zirkzee e tenta Rabiot. La Juventus è al lavoro per Douglas Luiz dell'Aston Villa, l'Inter pensa sempre a Dybala. Il Torino è vicino a trovare il nuovo allenatore: si tratta di Vanoli, che dal Venezia potrebbe portarsi Idzes. Conte vuole stoppare Di Lorenzo, che vuole lasciare il Napoli per trasferirsi alla Juventus.

