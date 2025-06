Prime pagine 11 maggio: ‘Sesko vede il Milan’, ‘Gasp uomo dei sogni’, ‘La Fifa uccide i campionati’

Sui giornali oggi in edicola tanto spazio al campionato e al mercato. L'Inter vince l'anticipo 5-0 e inguaia il Frosinone, oggi in campi il Napoli, che alle 18 ospita il Bologna, e il Milan, che alle 20.45 attende al Meazza un Cagliari a caccia di punti salvezza. Focus anche sul mercato, con Gasperini idea concreta per la panchina degli Azzurri di De Laurentiis e il rilancio di Moncada e Furlani per Buongiorno del Torino. Milan molto attivo: c'è una prima proposto al Lipsia per l'attaccante sloveno Sesko, i cui agenti sono stati in Italia. Ieri sera giornata di verdetti in Serie B con la promozione in Serie A del Como dopo 21 anni e il Bari che si prende il playout contro la Ternana (salvo lo Spezia, retrocesso l'Ascoli).

All'estero le prime pagine le conquista Mbappé, che ieri ha ufficialmente salutato il Paris Saint-Germain: la stessa francese sarà il prossimo attaccante del Real Madrid. Il Barcellona punta su Nico Williams dell'Athletic Bilbao e rischia di perdere De Jong, corteggiato da Ten Hag.

Nella GALLERY le prime pagine di oggi, sabato 11 maggio 2024