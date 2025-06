Prime pagine 14 maggio: 'Inter d'oro', 'Juve 100 milioni da Max' e 'Fofana e Royal, Milan pronti 50 milioni'

I verdetti Champions di Juventus e Bologna e lo sguardo al futuro con il mercato che impazza a -1 dalla finale di Coppa Italia dominano le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi martedì 14 maggio 2024.

La Gazzetta dello Sport apre però con il focus sulla prossima giornata di campionato in casa Inter con il titolo "Inter d'oro" e la caccia al biglietto per Inter-Lazio di domenica alle 18 con già 210mila richieste a fronte dei circa 85mila posti disponibili.

Per il Corriere dello Sport l'apertura è dedicata alla Juventus chedomani affronterà l'Atalanta nella finale di Coppa Italia che sarà l'ultimo trofeo che potrebbe alzare Allegri in bianconero. Ma il titolo è "Juve, 100 milioni da Max" facendo il conto di quanto, in questa stagione travagliata, l'allenatore abbia portato in dote in cassa per la prossima annata.

Infine spazio al mercato di casa Milan con Tuttosport e di nuovo Gazzetta con i primi che sottolineano "Un Milan in bilico, Maignan-Theo grana rinnovo" e i secondo invece che guardano alla prossima stagione cone "Fofana e Royal, Milan pronti 50 milioni".