Prime pagine 15 agosto: 'Fofana a un passo dal Milan. Vengo anch'io', 'La nuova Juventus', 'Dybala come Baggio'

In attesa dell'inizio della Serie A, tiene banco il calciomercato: la Juventus aspetta sia il centrocampista olandese Teun Koopmeiners dall'Atalanta che il difensore francese del Milan (i rossoneri, nel mentre, hanno accelerato per chiudere Fofana dal Monaco), mentre a Roma continua il caso del fantasista argentino Paulo Dybala, nel mirino dell'Al-Qadsiah in Arabia Saudita.

Ieri sera, a Varsavia in Polonia, si è giocata la Supercoppa Europea tra l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e il Real Madrid di Carlo Ancelotti: trofeo terminato nelle mani dei Blancos, vittoriosi per 2-0 grazie alle reti di Federico Valverde e di Kylian Mbappé (al suo primo centro con la maglia delle Merenegues).

Sempre oggi si disputano anche i turni di qualificazione in Europa e Conference League.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, giovedì 15 agosto 2024.