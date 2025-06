Prime pagine 15 novembre: "L'Italia che piace", "Juve, la lista di Giuntoli" e "Roma, vita da Claudio"

La vittoria dell'Italia per 1-0 contro il Belgio in casa dei Diavoli Rossi di Romelu Lukaku qualifica gli azzurri ai quarti della Nations League e domina, insieme alla vittoria di Sinner su Medvedev le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi venerdì 15 novembre 2024.

"L'Italia che piace" è il titolo della Gazzetta dello Sport a cui fanno eco Corriere dello Sport, una vittoria che "Sa d'Italia", e Tuttosport con "Voliamo con Tonali".

Sosta per le Nazionali ed inevitabilmente è tempo anche di mercato con la Gazzetta che sottolinea il ricco programma rinnovi di casa Inter "Grandi firme" e Corriere dello Sport che punta l'attenzione sulla "Juve, la lista di Giuntoli" e il QS che invece guarda al singolo Federico Chiesa con "Suggestione Inter, ma il Milan c'è".

