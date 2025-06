Prime pagine 16 maggio: 'L'Allegrata' e 'Goduria Juve'. 'Zhang, brivido Inter' e 'Zirkzee costa solo 40 milioni'

Allegri chiude con una vittoria e la Coppa Italia alzata al cielo dalla Juventus dopo aver battuto per 1-0 l'Atalanta con gol di Vlahovic domina inevitabilmente le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi 16 maggio 2024.

"Juve, pazza gioia" è il titolo della Gazzetta dello Sport, mentre "Goduria Juve!" la scelta a tutta pagina di Tuttosport che sottolinea anche come la vittoira sia arrivata "Con super Vlahovic battuti l'Atalanta e l'arbitro Maresca". Il Corriere dello Sport invece si sposta sulla vittoria di Allegri con "L'Allegrata" segno che il trionfo è dell'allenatore con le valigie in mano.

Oltre alla Juventus spazio a mercato e rumors con il Corriere dello Sport che svela il retroscena legato a Joshua Zirkzee, obiettivo dichiarato di Milan, Juve e anche Inter per cui c'è un accordo fra Bologna e agente sul prezzo: "Zirkzee costa solo 40 milioni". In casa Inter, invece, tiene banco la restituzione del prestito a Oaktree che scadrà fra 4 giorni e secondo la Gazzetta dello Sport Zhang sta vivendo una corsa contro il tempo per non perdere il club: "Brivido Inter, Oaktree fa muro, che scintille con Pimco".

Infine all'estero occhio alla Premier dove si voterà per eliminare il Var con il Wolverhampton che guida le fila delle scontente, e in Francia si guarda già al prossimo Europeo con oggi che è giornata di consegna delle liste per Deschamps.