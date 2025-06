Prime pagine 17 luglio: "Milan capovolto", "Napoli, missione Big Rom" e "Inter e Juve, tutto per i big"

Il calciomercato è entrato nel vivo e la fa da padrone su tutte le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi 17 luglio 2024.

La Gazzetta dello Sport fa il punto di casa Milan con il giorno di Morata che si trasforma in un "Milan capovolto", da Ibrahimovic e Fonseca che aspettando la punta hanno ristrutturato lo staff atletico e medico.

L'agente di Osimhen è a Parigi per trattare col PSG e allora secondo il Corriere dello Sport è partita in casa Napoli la "Missione Big Rom" con l'offerta pronta per accontentare Antonio Conte e portare di nuovo in Italia Romelu Lukaku.

Infine in casa Inter e Juventus restano vivi due obiettivi di livello top, Albert Gudmundsson e Teun Koopmeiners con il QS che titola: "Inter e Juve, tutto per i big".

Questi e molti altri titoli nelle prime pagine dei quotidiani, sportivi e non, italiani e non, in edicola oggi, mercoledì 17 luglio 2024. Eccoli.