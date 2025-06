Prime pagine 17 settembre: “Europa, eccoci”, “La super notte” e “Tutti dicono Vlahovic”

Su il sipario sulla Champions League, la nuova e rinnovata edizione del trofeo più desiderato in giro per l’Europa pallonara. Parte oggi la caccia alla coppa dalle grandi orecchie con in campo subito una grande classica: Milan-Liverpool. Ma in questo martedì c’è spazio anche per l’esordio europeo della Juve di Motta, in attesa di vedere come se la caveranno anche le altre nostre rappresentanti – Inter, Bologna e Atalanta.

Di questo, ovviamente, si parla abbondantemente sui quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 17 settembre. Sulle colonne dei giornali anche tanta Serie A, dopo la fine del quarto turno e la comparsa in classifica di una capolista inattesa, l’Udinese.