Prime pagine 19 maggio: "Inter, festa e caos", "In frantumi la stella di Zhang" e "La Juve di Motta alla francese"

La penultima domenica di Serie A da vivere oggi con sfide salvezza, senza un domani, feste, grandi commiati e tanti sguardi verso un futuro prossimo ma nebuloso. Sarà una grande giornata di sport e la si pregusta già dalle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi.

Tanto campionato, ovviamente, partendo dall'ennesimo ko in stagione del Milan a Torino. Juric batte nettamente Pioli ed entrambi preparano la valigia per lasciare i rispettivi club. L'ha già preparata Allegri che non sfiderà lunedì Motta ma potrebbe trovarlo poi a Torino con una rosa infarcita di giocatori francesi (è già mercato...). Gli occhi oggi però sono tutti rivolti in casa Inter che si appresta a vivere una giornata sul filo tra festa e incertezza societaria-. Oggi la gara con la Lazio, le feste, i concerti e il trofeo, domani chissà, con il ribaltone da Suning a Oaktree sempre più probabile. Di questo e molto altro - vedasi la volata in Premier League tra Manchester City e Arsenal e l'addio di Klopp al Liverpool - si parla nei quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 19 maggio 2024. Li vediamo nella nostra GALLERY