Prime pagine 19 settembre: "Inter da grande", "Milan, Fonseca si gioca tutto nel derby", "Roma brucia", "Totò, un italiano vero"

Juventus - vincendo contro il PSV - e Milan - venendo sconfitto dal Liverpool - hanno dato il via al percorso delle 5 squadre italiane nella nuova Champions League.

Ieri sera è toccato ai campioni d'Italia dell'Inter (allenati da Simone Inzaghi), che hanno trovato un ottimo pareggio contro i vincitori dell'ultima Premier League del Manchester City di Guardiola, nella rivincita della finale dell'edizione 2022/2023. Punto prezioso anche per il Bologna che ha debuttato in casa contro lo Shakhtar, mentre stasera tocca all'Atalanta che riceve l'Arsenal.

Grande tumulto anche sulle panchine delle squadre di Serie A: salutato De Rossi, la Roma ha accolto Juric, mentre nell'ambiente Milan, il derby sarà decisivo per le sorti di Fonseca, con le voci sui successori come Terzic, Sarri e Allegri che si rincorrono sempre più.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, giovedì 19 settembre 2024.

