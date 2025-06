Prime pagine 20 ottobre: “Milan, vince Fonseca” e “Urlo Juventus”

È tornata la Serie A e con essa sono tornate le polemiche arbitrali. I due anticipi più attesi infatti – Milan-Udinese e Juventus-Lazio – sono stati caratterizzati da numerose decisioni dei direttori di gara che hanno lasciato più di qualche dubbio. Al netto die essi, rossoneri e bianconeri hanno portato a casa i tre punti, facendo un bel passo in avanti in classifica. Pari invece tra Genoa e Bologna e tra Como e Parma. Di queste gare e di quelle in programma oggi si parla sui quotidiani sportivi in edicola nella mattinata di domenica 20 ottobre.

