Prime pagine 20 settembre: "Inter e Milan, dateci il derby". "Juve-Napoli, Conte spacca lo Stadium" e "Mezz'ora d'amore per De Rossi"

La tre giorni che ha dato il via alla nuova super Champions League è ormai alle spalle con il pareggio con rimpianto dell'Atalanta con l'Arsenal che ha chiuso la cinquina della formazioni italiane impegnate in questa prima giornata di sfide. Spazio quindi alla prima super-giornata di Serie A che domina le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi venerdì 20 settembre 2024.

Super giornata perché sono ben due i big match in programma con il Derby di Milano in programma domenica alle 20.45 che domina sulle pagine della Gazzetta dello Sport che titola: "Dateci il derby" accompagnata dalle foto di Leao e Thuram.

Il ritorno di Antonio Conte allo Stadium per Juventus-Napoli in programma sabato alle 18 campeggia invece sulle prima pagine del Corriere dello Sport, il cui titolo è "Conte contro Conte", e di Tuttosport che invece titola "Conte spacca lo Stadium"

Infine occhio alla protesta in casa Roma con Il Romanista che titola "Mezz'ora d'amore per De Rossi" in riferimento alla contestazione annunciata dalla Curva Sud che diserterà lo stadio per mezz'ora.

Questi molt