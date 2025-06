Prime pagine 21 novembre: "Juve su Chilwell", "Fagioli all'asta", "Leao, pazzo per il Barcellona"

Il club bianconero, complici i gravi infortuni occorsi a Bremer e Cabal, è alla ricerca principalmente di occasioni per rimpolpare il reparto difensivo, ma non è da escludere un intervento ulteriore per rinforzare l'attacco, dove Dusan Vlahovic è stato costretto sin qui a fare gli straordinari considerando la ben nota fragilità fisica di Milik. E per finanziare una serie di operazioni,

Intanto prosegue la preparazione dei bianconeri al big match di sabato contro il Milan, con lo stesso Milik che si avvia verso il completo recupero ma, in attesa del suo rientro e alla luce del forfait certo di Vlahovic, è il figlio d'arte Tim Weah a candidarsi per una maglia da titolare come centravanti. A proposito degli altri grandi temi di giornata, in casa Inter si festeggia il gran momento di forma di Lautaro Martinez con l'Argentina, nella speranza che anche in nerazzurro le sue prestazioni salgano di livello, per trascinare la squadra di Inzaghi in questo delicato momento della stagione.

Spazio infine alle manovre di casa Roma, con Claudio Ranieri che si appresta a riesordire sulla panchina giallorossa nella supersfida contro il Napoli del grande ex Lukaku, mentre da Torino giungono conferme sul concreto interesse del Milan per Samuele Ricci e del possibile utilizzo di Luka Jovic, bocciato da Fonseca, come contropartita da offrire a gennaio per anticipare le mosse delle concorrenti in vista della prossima estate.

