Prime pagine 22 giugno: "Qui si rifà l'Italia", "Juventus, Morata-ter", "Calhanoglu agita l'Inter"

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola aprono col mercato sempre più nel vivo, ma con ampio spazio anche agli Europei che stanno entrando nella fase finale della fase a gironi: l'Italia è attesa dal decisivo impegno di lunedì contro la Croazia, con il vantaggio di avere due risultati su tre a disposizione per qualificarci al 2° posto del Gruppo B.

Oggi, invece, si giocano tre gare nella fase a gironi: Georgia-Repubblica Ceca alle ore 15, Turchia-Portogallo alle 18 Belgio-Romania alle 21, tre sfide che segneranno la fine della seconda giornata di Euro 2024.

Domani sono in calendario altre due partite (entrambe alle ore 21), che ci racconteranno il finale del Girone A: Scozia-Ungheria e Svizzera-Germania.

Intanto nella notte italiana (calcio d'inizio alle ore 2:00) si è giocata Perù-Cile - terminata 0-0 - in Copa America, dopo la vittoria dei campioni in carica dell'Argentina contro il Canada nella gara inaugurale.

Sullo sfondo c'è sempre il calciomercato, con l'interesse del Bayern Monaco su Hakan Calhanoglu. Spazio per gli Azzurri con "Qui si rifà l'Italia" come raccontato da La Gazzetta dello Sport, Tuttosport invece titola "Juventus-Thuram, linea calda", mentre per Il Corriere dello Sport è "Juventus: Morata-ter".

Nella GALLERY seguente, le prime pagine dei giornali in edicola oggi, sabato 22 giugno 2024.