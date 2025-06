Prime pagine 22 settembre: "Inter-Milan derby verità". "Juve-Napoli, e la porta?" e "Roma-Udinese, Olimpico ferito"

Il pari senza gol di Juve-Napoli, il derby Inter-Milan e la contestazione dei tifosi della Roma all'OIimpico sono i tre temi centrali delle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi 22 settembre 2024.

Per la Gazzetta dello Sport è un "Derby verità" quello fra Inter e Milan con Fonseca che si gioca il suo futuro, ma anche con Simone Inzaghi che deve certificare le sue certezze.

Tuttosport e Corriere dello Sport si concentrano più o meno allo stesso modo su Juventus-Napoli, partita brutta e arida di emozioni con pochissimi tiri in porta al punto che i titoli puntano tutti e due rispettivamente su "Chi segna?" e "E la porta?"

Infine la contestazione dei tifosi della Roma sulle pagine de Il Romanista che per Roma-Udinese si aspetta un "Olimpico ferito" alla prima senza Daniele De Rossi in panchina.

