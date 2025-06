Prime pagine 23 novembre: "Milan-Juventus, chi perde paga", "Il mio calcio senza Motta e Fonseca"

, sulle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola. I temi sollevati nelle rispettive conferenza stampa di Paulo Fonseca e Thiago Motta sono accompagnati dai risvolti di classifica che l'esito del big match del "Meazza" può avere anche per altre due pretendenti al trono come l'Inter, che apre la tredicesima giornata a Verona, e l'Atalanta, impegnata alle 20.45 a Parma.

Intanto Claudio Ranieri prepara il suo terzo esordio sulla panchina della Roma, lancia messaggi a Paulo Dybala e non solo e prova a giocare uno scherzetto ad Antonio Conte, che da Napoli mantiene la temperatura altissima tornando a parlare degli episodi arbitrali della partita con l'Inter e sull'utilizzo del VAR.

Sulle pagine de Il Corriere dello Sport, trova spazio poi una curiosa intervista a Silvio Baldini, capolista nel girone B di Serie C col suo Pescara, che si è confessato a 360° sul suo rapporto col calcio di oggi. Questo e tanto altro sulle pagine dei principali quotidiani sportivi italiani e non in edicola: SFOGLIA LA GALLERY!