Prime pagine 24 luglio: "Sorpresona Milan", "Soulé blocca Koop" e "Inter, manca un difensore"

Siamo in pieno calciomercato e nonostante i ritiri estivi e le prime amichevoli stiano dando già i primi spunti di riflessione oggi tutte le squadre del nostro campionato stanno spingendo e stringendo i tempi per chiudere i colpi più importanti per completare i rispettivi organici. E per questo, le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi 24 luglio 2024, sono incentrate proprio sul calciomercato.

"Sorpresona Milan" è il titolo a tutta pagina della Gazzetta dello Sport che sottolinea come oltre a Pavlovic Fonseca rivoluzionerà la difesa e se arriveranno offerte per Tomori e Thiaw allora si guarderà a nomi nuovi.

"Soulé blocca Koop" è invece centrale sul Corriere dello Sport che racconta l'incastro a tre vie fra Juventus, Roma e Atalatna. Se l'esterno argentino alla fine non andrà da De Rossi, difficilmente Giuntoli potrà formulare la ricchissima offerta che Percassi si aspetta per liberare Koopmeiners

"Manca ancora un difensore" in casa Inter è invece il titolo del QS ma sul nome c'è distanza con quanto scritto sulla Gazzetta: da una parte Natan dall'altra Kiwior.

Questi e molti altri titoli nelle prime pagine dei quotidiani, italiani e non, sportivi e non, in edicola oggi, mercoledì 24 luglio 2024. Eccoli