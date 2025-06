Prime pagine 25 luglio: "Juve di lusso", "Matias ce l'hai fatta", "Inter già in fuga"

. I circa 30 milioni di euro che entreranno nelle casse bianconere, uniti a quelli che Giuntoli confida di incassare a breve per la cessione di Huijsen - Stoccarda e Bournemouth al momento le piste più calde - possono favorire l'assalto ai due grandi nomi richiesti da Thiago Motta:

In vista della partenza per la tournée negli Stati Uniti, prevista per il pomeriggio, il Milan continua a sondare diverse piste per rinforzare il suo centrocampo: Fofana rimane la priorità al netto delle scaramucce col Monaco, ma Cardoso del Betis Siviglia e Amrabat della Fiorentina (non riscattato dal Manchester United) sono nomi alternativi da tenere in considerazione.

Si muove anche l'Inter, tuttora alla ricerca di un sostituto dell'infortunato Buchanan, con l'ex Spezia Kiwior, oggi all'Arsenal, che può essere il profilo giusto. E per l'attacco resta sempre sullo sfondo il genoano Gudmundsson.

Infine, attenzione all'Italia Under 19 di Pafundi, Camarda e Zeroli, che questo pomeriggio (ore 15) affronta la Spagna nella semifinale dell'Europeo di categoria in Irlanda del Nord per centrare il pass per la seconda finale consecutiva e proseguire la difesa del titolo dello scorso anno. Nell'altra semifinale, saranno Francia ed Ucraina a giocarsi l'accesso all'atto conclusivo della manifestazione.

Sfoglia la nostra GALLERY per leggere questo e molto altro sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani e non di giovedì 25 luglio 2024.