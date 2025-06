Prime pagine 25 settembre: "Abraham, il Diavolo in me", "Juve, Thiago è l'uomo giusto", "Il calcio sbarella"

Ieri sera, il successo (il primo in campionato) per 2-3 del Como sull'Atalanta ha chiuso la quinta giornata di campionato in Serie A. Un turno caratterizzato dal derby vinto 1-2 dal Milan contro l'Inter e dal pareggio del Napoli sul campo della Juventus, oltre ai successi di Roma e Fiorentina contro Udinese e Lazio, senza dimenticare il Torino primo in classifica.

Ieri si sono giocate anche le sfide valide per i sedicesimi di finale di Coppa Italia: Lecce viene sconfitto 0-2 in casa dal Sassuolo, il Cagliari supera la Cremonese 1-0 e Torino-Empoli termina 1-2.

Oggi sono in calendario Pisa-Cesena, Udinese-Salernitana e il derby Genoa-Sampdoria, domani invece Monza-Brescia e Napoli-Palermo.

In Europa League, stasera la Lazio sfida la Dynamo Kiev sul campo neutro di Amburgo in Germania, mentre domani la Roma gioca in casa contro l'Athletic Bilbao.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì 25 settembre 2024.