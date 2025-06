Prime pagine 26 giugno: "Diavolo di un Lukaku", "Italia, l'Europa chiamò", "Thuram, 'Juve sì'"

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola aprono col mercato sempre più nel vivo, ma con ampio spazio anche agli Europei che sono entrati, ormai, nella fase finale della fase a gironi: l'Italia è attesa, dopo il decisivo pareggio di lunedì contro la Croazia e il 2° posto del Gruppo B raggiunto, dalla preparazione per la sfida valida per gli ottavi di finale che si terranno sabato, ore 18, contro la Svizzera.

Oggi, invece, si giocano quattro gare nella fase a gironi: Slovacchia-Romania alle ore 18, insieme a Ucraina-Belgio, mentre alle 21 ci sono due partite che segneranno la fine della terza giornata di Euro 2024 e dell'intera fase a gironi: Georgia-Portogallo e Repubblica Ceca-Turchia.

Intanto nella notte italiana (calcio d'inizio alle ore 00:00) si è giocata Perù-Canada - terminata 0-1 - in Copa America, oltre alla vittoria dei campioni in carica dell'Argentina contro il Cile, per 1-0, nella seconda giornata del Girone A.

Sullo sfondo c'è sempre il calciomercato con "Diavolo di un Lukaku" come raccontato da La Gazzetta dello Sport, Tuttosport invece titola "Thuram, Juve sì" , mentre per Il Corriere dello Sport è "Conte day" e "Torment One".