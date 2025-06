Prime pagine 27 agosto: "Thiago delle meraviglie", "Milan a rapporto da Cardinale" e "Il calcio piange Eriksson"

La vittoria della Juventus a Verona e la scomparsa prematura dell'ex allenatore della Lazio scudettata fra le altre, Sven Goran Eriksson dominano sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi 27 agosto 2024.

Inevitabile il ricordo anche toccante dell'allenatore svedese spentosi dopo una lunga malattia a soli 76 anni. "Un amore di Sven, il calcio piange Eriksson" è il titolo a tutta prima pagina del Corriere dello Sport con richiami in prima anche su Gazzetta e Tuttosport.

"Thiago delle meraviglie" è il titolo che Tuttosport dedica alla vittoria per 3-0 sul Verona della Juventus con la doppietta di Vlahovic scelta come foto copertina.

"Milan a rapporto da Cardinale" è invece il titolo della Gazzetta dello Sport che fa il punto sui problemi di casa rossonera.

Questi e tanti altri titoli nella nostra rassegna stampa dei quotidiani sportivi e non, italiani e non, in edicola oggi martedì 27 agosto 2024.