Prime pagine 28 novembre: "Brivido Juve", "Euroincubo Bologna" e "I graffi di Guardiola diventano un caso"

I risultati della seconda giornata di Champions League condiziona inevitabilmente le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi 28 novembre 2024.

Ed è la Juventus a prendersi inevitabilmente tutte e tre le copertine dei quotidiani sportivi italiani con il pareggio 0-0 contro l'Aston Villa che sa più di salvezza che non di delusione dato il gol dell'1-0 degli inglesi annullato per un centimetro con la goal line technology al 93esimo. E allora "Brivido Juve" per la Gazzetta dello Sport, "Fiuuu" per il Corriere dello Sport e "Juve d'acciaio" per Tuttosport.

Oltre ai bianconeri spazio anche agli altri risultati con l'"Euroincubo Bologna" nonostante il gol ritrovato da Lucumì descrtitto da Tuttosport. E poi il "Liverpool show con Mbappé flop" descritto invece dalla Gazzetta dello Sport.

Spazio infine alla notizia dell'inchiesta aperta dalla Figc sul caso ultras di Inter e Milan, ma anche ai graffi con cui Guardiola si è presentato in conferenza stampa dopo la rimonta subita per 3-3 dal Feyenoord che è diventato un autentico caso.