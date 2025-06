Prime pagine 28 settembre: il Milan vola alto, la Juventus e le sorprese di Thiago Motta

È iniziata la sesta giornata di Serie A e l’anticipo del venerdì ha portato con sé una nuova capolista: è il Milan che, battendo 3-0 il Lecce, si è appaiato al Torino in vetta. Un momento molto positivo per i rossoneri che erano reduci dal trionfo nel derby contro l’Inter. I nerazzurri saranno in campo oggi, a Udine, dopo di loro toccherà poi alla Juventus, in un Marassi deserto, contro il Genoa. Chiude il programma di oggi la bella sfida tra Bologna e Atalanta.

Delle partite che verranno e di quelle che sono passate si parla nei giornali sportivi in edicola oggi, sabato 28 settembre 2024. Vediamo le prime pagine dei più importanti in Italia e all’estero.