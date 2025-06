Prime pagine 29 maggio: "Inter, avanti tutti", "Napoli, ecco cosa chiede Conte" e "Furore Fiorentina"

È il giorno della seconda finale europea stagionale, dopo quella di Europa League. È il giorno di Fiorentina-Olympiacos: ad Atene ci si gioca la Conference e la squadra di Italiano, dopo la beffa di un anno fa contro il West Ham, non può più sbagliare. Dell'appuntamento con la storia per i viola si parla nei giornali in edicola oggi. Ma tanti sono gli argomenti caldi, a partire dal mercato delle panchine.

Il Napoli stringe per Conte, la Juve prepara la squadra per Motta, il Milan quella per Fonseca. Anche la nuova Inter si mette in moto con il primo incontro tra Oaktree e Inzaghi. Panchine bollenti anche all'estero dove il Barcellona punta su Flick e il Chelsea si affida a Enzo Maresca, l'allievo di Guardiola. Di questo e tanto altro leggiamo sulle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 29 maggio 2024. Di seguito la GALLERY ..