Prime pagine 29 ottobre: "Inzaghi striglia l'Inter", "Milan, Scaroni al veleno" e "Yildiz-Conceiçao, la meglio Juventus"

La notte del Pallone d'Oro ormai è passata ma l'assegnazione del trofeo individuale più importante a Rodri e non a Vinicius inevitabilmente domina sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi martedì 29 ottobre 2024.

La Gazzetta dello Sport regala diverse interviste frutto della presenza a Parigi. perciò per Calhanoglu: "l'Inter resta al top", e per Gasperini: "Atalanta vicina al vertice"

Oggi però torna il campionato con il turno infrasettimanale valido per la decima giornata della serie a 2024 25. W allora ampio spazio alle polemiche che stanno procedendo Milan-Napoli con le parole del presidente rossonero che dominano sul Corriere dello Sport: "Scaroni al veleno".

Infine occhio di Tuttosport in casa Juventus con "Conceicao-Yildiz, la meglio Juventus" e della Gazzetta dello Sport in casa Inter con "Inzaghi discorso alla squadra"

questi e molti altri titoli nelle prime pagine dei quotidiani, italiani e non, sportivi e non, in edicola oggi martedì 29 ottobre 2024. Eccoli nella nostra gallery