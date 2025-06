Prime pagine 29 settembre: "Lautaro da urlo, Vlahovic da sogno"

E' stato il sabato dei bomber più attesi: doppiette per Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic contro Udinese e Genoa, e le prime pagine sono tutte per loro, con le loro diverse leadership. Occhio anche in Spagna: il Barcellona cade a sorpresa a Pamplona sotto i colpi dell'ex Crotone Budimir, oggi c'è il derby di Madrid tra Real e Atletico.

Nella gallery le prime pagine dei giornali sportivi più importanti.