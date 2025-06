Prime pagine 3 giugno: "Vendesi Chiesa", "Emergenza Nazionale" e "Conte, Napoli è già rovente"

La Serie A 2023/24 si è ufficialmente conclusa ieri con il recupero Atalanta-Fiorentina, ma nelle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi 3 giugno 2024 c'è ampio spazio anche per il mercato che continua a dividersi fra campo e panchine.

Il recupero dei recuperi che ha regalato l'ultimo risultato stagionale, un 3-2 in favore dei viola, ha lasciato però tanto amaro in bocca per l'incredibile e sfortunato infortunio al ginocchio per Giorgio Scalvini che salterà di conseguenza gli Europei. La Gazzetta dello Sport gli dedica il titolo più importante con "Emergenza Nazionale" e con Luciano Spalletti che, dopo aver perso Acerbi perde un'altra importante pedina difensiva (si scalda Gatti).

Fonseca e Conte, Italiano e Palladino per le panchine di Milan, Napoli, Bologna e Fiorentina rispettivamente sono i temi caldi in panchina con Tuttosport che, soprattutto per l'allenatore salentino ex-Juve e Inter predice un clima caldissimo: "Conte, Napoli è già rovente".

Infine occhio alle cessioni importanti con la Juventus che scalda i motori del mercato in entrata ma prevedendo una cessione di primissimo piano con Federico Chiesa candidato numero uno. E così il Corriere dello Sport titola a tutta pagina Juve, "Vendesi Chiesa".

Questi e altri titoli nella nostra rassegna stampa dei quotidiani sportivi e non, italiani e non, in edicola oggi 3 giugno 2024.