Prime pagine 3 luglio: Thuram alla Juve, "Fratello ti sfido". "Asta Calafiori" e "Offerta per Lukaku"

Gli ottavi di finale degli Europei 2024 si sono ufficialmente conclusi e allora per le squadre del nostro campionato di Serie A è tempo di pensare al 100% al calciomercato ed è questo il tema principale dei quotidiani in edicola oggi 3 luglio 2024

La Juventus ha chiuso il colpo Khephren Thuram, con la Gazzetta dello Sport che titola "Fratello ti sfido" con riferimento a Marcus, già stella e sotto contratto con l'Inter. Il Milan prova l'affondo per Romelu Lukaku e sempre la rosea conferma: "Offerta per Lukaku".

Per il Corriere delle Sport il gioiello mercato resta Riccardo Calafiori per cui è pronta una vera e propria ast con i club di Premier pronti a offerte folli "E se ne va". E mentre "Zaniolo va da Gasp", "Carboni dell'Inter da De Zerbi".

Infine Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis stanno lanciando l'affondo finale per Alessandro Buongiorno con Tuttosport che sottolinea come "Buongiorno tratta col Napoli".

Questi e tanti altri titoli nelle prime pagine dei quotidiani, italiani e non, sportivi e non, in edicola oggi, mercoledì 3 luglio 2024.