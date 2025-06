Prime pagine 3 settembre: "Milan: Theo e Leao, ultimo avviso", "Napoli liberato", "Thiago ripagherà la Juve"

Testa alla sosta per le Nazionali con l'Italia di Spalletti che, dopo la delusione di Euro 2024, gioca in Nations League contro la Francia venerdì al Parco dei Principi di Parigi e poi lunedì 9 settembre con Israele sul campo neutro di Budapest in Ungheria. Una sosta che vedrà protagonisti anche i rossoneri Rafael Leao e Theo Hernandez, il cui gesto - e ripercussioni conseguenti - dell'Olimpico sta lasciando strascichi importanti.

Ma un occhio va sempre e comunque dato al mercato: se il calciomercato estivo si è chiuso, è ancora possibile ingaggiare i giocatori che si erano già svincolati prima del 31 agosto, come Mario Hermoso trasferitosi ufficialmente alla Roma, o come l'ex nerazzurro Ivan Perisic cercato da alcuni club di Serie A, così come l'ex bianconero Adrien Rabiot, contattato dal Milan, ma in orbita Galatasaray.

Club turco che ha ormai chiuso la telenovela Victor Osimhen che lascerà il Napoli in prestito, non prima di aver rinnovato sino al 2027 e cambiato le condizioni della clausola rescissoria con i partenopei. Attenzione, dunque, ai mercati ancora aperti e ai possibili colpi in uscita dal nostro campionato.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, martedì 3 settembre.

