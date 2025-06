Prime pagine 30 maggio: "Maledizione Viola". "Milan 100 milioni per Fonseca", "Motta svolta Juve" e "Conte-Napoli in 5 giorni"

La sconfitta nella finale di Conference League della Fiorentina e tanto calciomercato ancora legato agli allenatori sono gli argomenti che dominano le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi 30 maggio 2024.

"Coppa stregata" è il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport per la sconfitta contro l'Olympiacos nella seconda finale consecutiva in Conference League centrata da Vincenzo Italiano con la Fiorentina. "Maledizione viola" è quello scelto dal Corriere dello Sport e infine Tuttosport sottolinea anche come il ko della Fiorentina escluda all'Italia e quindi al Torino di avere 9 squadre in Europa nella prossima stagione con un; "Pianto Viola, ciao Toro".

Spazio però a tanto mercato con Tuttosport che celebra Thiago Motta, destinato a diventare l'allenatore della Juventus e che viene elogiato da diversi ex compagni e presidenti come il patron del PSG Nasser Al Khelaifi che di lui dice: "Motta svolta Juve".

In casa Milan ci guarda la Gazzetta dello Sport con il titolo a tutta pagina "100 milioni per Fonseca" e 4 colpi pronti per accontentarlo che sarebbero Zirkzee, Fofana, Emerson Royal e Igor

Infine, oltre alle parole di Marotta sul futuro di Lautaro Martinez in casa Inter sul Corriere dello Sport spazio anche alla panchina del Napoli con "Napoli-Conte cinque giorni alla firma".