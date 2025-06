In attesa dell'inizio della Serie A, fissato per il weekend del 17/18 agosto 2024, continua a movimentarsi il calciomercato: il Milan accoglie Pavlovic in difesa e accelera per Emerson Royal, la Juventus sonda le piste per il nuovo esterno (con Adeyemi in pole position), la Roma - dopo aver acquistato Soulé - stringe per Dovbyk.

Nel frattempo si giocano le amichevoli pre-campionato: ieri sono scesi in campo Cagliari e Fiorentina, stanotte tocca al Milan contro il Real Madrid a Chicago.

Oggi è anche la quinta giornata delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì 31 luglio 2024.

