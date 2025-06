Prime pagine 4 luglio: 'Juve-Koopmeiners', 'Conte non molla Lukaku', 'Oggi calendario-spezzatino'

E' il mercato il grande protagonista delle prime pagine di oggi, giovedì 4 luglio. Molto attiva la Juventus, che dopo il no di Buongiorno punta Kiwior. Il grande sogno è Koopmeiners dell'Atalanta, che ha già trovato il sostituto: Zaniolo, di nuovo in Italia dopo le esperienze all'estero con Galatasaray e Aston Villa. La Roma cerca una nuova punta e ha messo gli occhi sul norvegese Sorloth, in forza al Villarreal, la Lazio tratta Greenwood, il Milan ha il sì di Emerson Royal, non ancora quello del Tottenham.

All'estero c'è tanto spazio per l'Europeo: Nico Williams non si fida di Kroos, Olmo si candida a essere la sorpresa di Germania-Spagna, mentre in Francia si interrogano sulle condizioni di Kylian Mbappé. In Turchia Montella ha un sogno: riportare la nazionale in semifinale dell'Europeo (l'ultima volta nel 2008).

