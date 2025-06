Prime pagine 4 settembre: Inter, Lautaro top gol, Juve, futuro di Vlahovic e Roma con Hummels

Nel pieno della sosta, i club mettono fieno in cascina per il tour de force che arriverà mentre le nazionali si apprestano a scendere di nuovo in campo, per la prima volta dopo gli Europei. Di ambo le cose si parla nei quotidiani sportivi in edicola oggi mercoledì 4 settembre.

C'è spazio anche per il mercato, appena chiusosi in Italia e nelle altre top leghe, Arabia Saudita inclusa ma ancora aperto in Turchia dov'è giunto Victor Osimhen, l'ex bomber del Napoli passato in prestito al Galatasaray. Impazza però quello degli svincolati con la Roma pronta a portare in Italia Hummels e riportare nella capitale Manolas.