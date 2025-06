Prime pagine 5 maggio 2024: 'Max, avviso alla Juve', 'Inter, che regalo al Sassuolo', 'Milan, derby portoghese'

Il ko dell'Inter col Sassuolo, l'allenatore del Milan che prenderà il posto di Stefano Pioli e lo sguardo su Roma-Juve, big matche della 35esima giornata di Serie A sono al centro delle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi 5 maggio 2024.

Il focus più importante resta però la notizia bomba arrivata ieri dalla politica con il governo che ha pronto un decreto per istituire una nuova agenzia che contrellerà i club di Serie A al posto della CoViSoc. Repuhbblica e Gazzetta infatti titolano: "Le mani del governo sul calcio".

L'Inter cade per la seconda volta in stagione e lo fa ancora col Sassuolo. Per Gazzetta è un "Ko da Record", per il Corriere dello Sport "Solo il Sassuolo sa battere l'Inter", mentre più polemico Tuttosport con "Inter, che regalo al Sassuolo".

La panchina del Milan è il focus di spalla della Gazzetta con Conceiçao e Fonseca che si giocano il posto e quindi "Milan, derby portoghese". Quella della Juventus è ancora di Allegri che questa sera contro la Roma può avere l'aritmetica del posto Champions e allota Tuttosport torna sulla sua conferenza stampa: "Max, avviso alla Juve e all'erede" inteso come Thiago Motta preferito di Giuntoli al posto suo.

Ecco tutte le prime pagine dei quotidiani, sportivi e non, italiani e non, in edicola oggi.