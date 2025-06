Prime pagine 5 novembre: "Real-Milan, Diavolo in corpo" e "Juve, test Genesio e Lille"

Torna la Champions League e lo fa con un martedì da leoni. In campo una delle grandi classiche europee: al Bernabeu si sfidano Real Madrid e Milan, capaci di sollevare questo trofeo per ben 22 volte. Ma non è tutto perché nel folto programma di oggi trovano spazio anche Juventus e Bologna. La squadra di Motta fa visita al Lille in una trasferta tutt'altro che scontata, anche il Bologna affronta una francese: il Monaco.

Tanta Champions insomma anche in vista dell'altro big match in programma domani tra Inter e Arsenal. Di questo, ma anche del campionato di Serie A, dell'undicesima giornata appena finita e della dodicesima che arriva con la sfida in vetta tra nerazzurri e Napoli, si parla nei quotidiani in edicola oggi martedì 5 novembre.