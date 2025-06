Prime pagine 6 maggio 2024: 'Milan, Conceiçao ci prova', 'Roma-Juve, roba da Premier' e 'Barça, acquisti di peso'

Il campionato di Serie A regala ancora grandi emozioni, ma accanto ai risultati importanti della domenica nelle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, 6 maggio 2024, c'è anche tanto spazio al mercato, soprattutto degli allenatori con tante panchine che ancora non conoscono il proprio padrone.

È il caso di quella del Milan con la Gazzetta dello Sport che tira la volata a Sergio Conceiçao attuale allenatore del Porto che deve liberarsi per approdare a Milano. Per questo il titolo è "Milan, Conceiçao ci prova".

Roma-Juve ha regalato grande spettaco portando la qualificazione Champions dei bianconeri al "Quasi fatta" di Gazzetta. Una gara piena di spettacolo e con ritmi molto alti quasi da calcio inglese al punto che il Corriere dello Sport titola "Roma-Juve, roba da Premier". Infine Tuttosport pone gli occhi sulla prestazione di Federico Chiesa tornato decisivo con un "Juve: Fede e speranza" in vista anche della finale di Coppa Italia con l'Atalanta.

Spazio infine al mercato soprattutto dall'estero e attenzione perché nella prossima campagna acqusti e cessioni si muoverà con forza il Barcellona del confermato Xavi che secondo Mundo Deportivo chiede almeno 4 "Acquisti di peso".

Ecco tutte le prime pagine dei quotidiani, sportivi e non, italiani e non, in edicola oggi 6 maggio 2024.