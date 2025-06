Prime pagine 7 maggio: 'Juve-Chiesa si tratta' e 'Roma, voglia di Chiesa'. 'Milan, è Sesko' e 'Inter, un'altra punta'

Archiviata la 35esima giornata di Serie A e con una Champions League che oggi e domani non vedrà i club italiani protagonisti è il mercato a farla da padrone sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, martedì 7 maggio 2024.

Federico Chiesa e la sua situazione contrattuale con la Juventus è al centro di tutte e tre le prime pagine dei quotidiani sportivi italiani. Per la Gazzetta dello Sport "Chiesa-Juve, aria di sì" e per Tuttosport "Rinnovo Chiesa si tratta a oltranza". Diversa la posizione del Corriere dello Sport che invece spinge l'esterno italiano verso Daniele De Rossi con "Roma, voglia di Chiesa".

Sia Milan che Inter, infine, sono alla ricerca di una prima punta e per la Gazzetta dello Sport per i rossoneri il nome non è più quello di Zirkzee, bensì "Milan, è Sesko" l'attaccante del Lipsia il principale indiziato. Per i nerazzurri, invece oltre a Taremi "Serve un'altra super punta".

Scorri per gli altri titioli e per le prime pagine italiane e non, sportive e non, dei quotidiani in edicola oggi 7 maggio 2024.