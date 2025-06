Prime pagine 7 novembre: "Inter di ferro" e "Juric si gioca la Roma". "Juve, Vlahovic e David grandi sogni"

Le vittorie di Inter e Atalanta in Champions League, ma anche il programma delle gare di Europa League e Conference League sono i protagonisti delle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi giovedì 7 novembre 2024.

"Inter di ferro" e "Dea puoi sognare" sono i titoli della Gazzetta dello Sport per le vittorie di Inzaghi e Gasperini. "Passo da Inter" è invece il titolo del Corriere dello Sport con Tuttosport che, invece, si limita a un "Inter di rigore" e "Zaniolo nello sballo della Dea".

Occhi puntati in casa Roma dove la posizione di Ivan Juric traballa ancora e con Tuttosport che gli dedica un "Juric si gioca la Roma", mentre il Corriere dello Sport invita la Lazio e Baroni a "Chiudere i conti" per l'Europa League

Infine sguardo al mercato di casa Juventus con Corriere dello Sport e Tuttosport che ripuntano il dito su Jonathan David del Lille: "Vlahovic e David, grandi sogni".

Ecco nelle nostra gallery tutte le prime pagine dei quotidiani, italiani e non, sportivi e non, in edicola oggi, giovedì 7 novembre 2024.