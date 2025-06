Prime pagine 8 novembre: "Conte l'uomo della svolta", "Barella spacca Napoli" e "Morata che botta"

Chiusa la tre giorni di Coppe Europee con le partite di Europa e Conference League che fanno sorridere a metà le nostre squadre la Serie A si prepara a tornare in campo e, dopo l'anticipo di Como-Genoa volge lo sguardo al big match Inter-Napoli. E inevitabilmente la super sfida è già protagonista delle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi venerdí 8 novembre.

"Barella spacca Napoli" è il titolo dedicato dalla Gazzetta dello Sport con il centrocampista tenuto a riposo in Champions pronto a tornare protagonista. "Conte l'uomo della svolta" è invece il titolo del Corriere dello Sport che sottolinea i meriti dell'allenatore nella rinascita nerazzurra ormai qualche anno fa.

Infine l'intervista esclusiva a Koopmeiners di Tuttosport in cui il centrocampista racconta la sua juventinità e l'infortunio shock occorso in allenamento a Morata che gli costerà l'assenza nel match col Cagliari.