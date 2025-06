Prime pagine 9 luglio: "Milan, il 9 è Morata". "Koopmeiners si complica" e "Immobile, cose turche"

Il calciomercato impazza e se all'estero, e fra Francia e Spagna in particolare, l'attenzione è ancora rivolta alla semifinale degli Europei in campo oggi Spagna-Francia, i club del nostro campionato sono pronti a mosse e contromosse di mercato. Sono questi i temi principali delle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, 9 luglio 2024.

La Gazzetta dello Sport prova a svelare l'attaccante che Zlatan Ibrahimovic acquisterà e che non sarà Joshua Zirkzee. Il mister X secondo la rosea è l'ex Juve, Alvaro Morata con il titolo: "Milan, il 9 è Morata".

Tuttosport si concentra su Ciro Immobile e su Simone Inzaghi. Il primo è tentato dalla Turchia e dal Besiktas ("Cose turche" secondo il CorSport), il secondo rinnoverà con l'Inter fino al 2026.

Infine il Corriere dello Sport si concentra su casa Juventus con l'idea di arrivare ad acquistare anche Teun Koopmeiners che non è affatto scontata e, anzi "Koop si complica"