Prime pagine 9 maggio: 'Juve, i tifosi votano Allegri', 'Champions, il Real Carletto'. 'Fiorentina in finale, ora Atalanta e Roma'

L'incredibile rimonta con tanto di polemica del Real Madrid sul Bayern Monaco e il passaggio all'ennesima finale di Champions League per Carlo Ancelotti domina le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi 9 maggio 2024, oggi però è anche giorno di Europa League e dopo la Fiorentina, che ieri ha centrato la seconda finale consecutiva della Conference League, oggi tocca a Roma e Atalanta provare il tris italiano.

"Champions League, il Real Carletto" è il titolo della Gazzetta dello Sport per l'impresa dei Blancos mentre "Ancelotti, un mito" è la scelta del Corriere dello Sport. La polemica arriva dalla stampa catalana che nella rivalità titola con Sport e Mundo Deportivo "A la final, con polemica" per il gol annullato a De Ligt nel finale in fuorigioco, ma con il guardalinee che sbandiera prima della giocata e non consente al var di intervenire.

La Fiorentina che elimina il Bruges e va in finale e le partite di Atalanta e Roma non perdono di importanza con Gazzetta che titola: "E una! Fiorentina in finale oggi Atalanta e Roma per la storia", mentre il Corriere dello Sport titola "Non c'è una senza tre".

Grande spazio infine al mercato in casa Juventus con Tuttosport che ci porta nella "lista del mercato di Giuntoli" e con il Corriere dello Sport che sul tema panchine ribadisce che "Juve, i tifosi votano Allegri" dopo il comunicato dei Vikings di ieri.