Prime pagine 9 novembre: "Camarda, ragazzo tocca a te", "Yildiz-Del Piero la copia del campione" e "Lukaku contro Lautaro"

La 12ª giornata di Serie A è già iniziata con due anticipi, ma il programma del sabato domina inevitabilmente le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi sabato 9 novembre.

La notizia data da Paulo Fonseca ovvero la titolarità di Francesco camarda dal primo minuto nella sfida contro il Cagliari è l'apertura della Gazzetta dello Sport che titola: "Ragazzo tocca a te!".

Largo ai giovani anche sul Corriere dello sport che guarda il derby di Torino e dedica! l'apertura a Kenan Yildiz nel giorno del compleanno di Alessandro Del Piero con un "La copia del campione". Tuttosport invece si limita a un semplice "Brividerby"

Infine un occhio anche al Big match di domenica Inter-Napoli con un "Lukaku e Lautaro allo scontro" del Corriere dello Sport.